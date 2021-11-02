NASA вновь переносит запуск Crew Dragon: один из астронавтов имеет проблемы со здоровьем

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вновь переносит запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. На этот раз начало миссии запланировано на 6 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что на этот раз миссию перенесли из-за незначительных проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Управление не уточило характер проблемы и имя астронавта.

В то же время NASA продолжает следить за состоянием экипажа и оценивать потенциальные возможности запуска корабля уже в конце текущей недели.

Вероятно, что начало миссии состоится уже в эту субботу, 6 ноября в 23:36 по киевскому времени.

"Космический корабль SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9 находятся в хорошем состоянии и остаются на стартовом комплексе 39A в Кеннеди", - пишет пресс-служба.