ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

NASA вновь переносит запуск Crew Dragon: один из астронавтов имеет проблемы со здоровьем

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 15:25
NASA вновь переносит запуск Crew Dragon: один из астронавтов имеет проблемы со здоровьем Фото: NASA в очередной раз переносит запуск Crew Dragon (blogs.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вновь переносит запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. На этот раз начало миссии запланировано на 6 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что на этот раз миссию перенесли из-за незначительных проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Управление не уточило характер проблемы и имя астронавта.

В то же время NASA продолжает следить за состоянием экипажа и оценивать потенциальные возможности запуска корабля уже в конце текущей недели.

Вероятно, что начало миссии состоится уже в эту субботу, 6 ноября в 23:36 по киевскому времени.

"Космический корабль SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9 находятся в хорошем состоянии и остаются на стартовом комплексе 39A в Кеннеди", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что запуск Crew Dragon к МКС должен был состояться уже в эту среду.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA SpaceX
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине