ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

SpaceX в четвертый раз переносит запуск Crew Dragon к МКС: в этот раз из-за погоды

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 21:10
SpaceX в четвертый раз переносит запуск Crew Dragon к МКС: в этот раз из-за погоды Фото: SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon из-за непогоды (blogs.nasa.gov)
Автор: Валерия Полищук

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС), запланированного на 4 ноября, перенесли. Ожидается, что запуск состоится 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

"NASA и SpaceX отказываются от запуска корабля 6 или 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, самая ранняя возможность запуска корабля Crew Dragon-3 - 21:51 (3:51 по киевскому времени) по восточному времени в понедельник, 8 ноября.

"Окончательное решение о приоритетности запуска Crew-3 или возвращения Crew-2 будет принято в ближайшие дни на основании вероятности благоприятных условий для спуска Crew Dragon или запуска Crew Dragon", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что возвращение экипажа космического корабля Crew Dragon-2 с МКС также переносится - на 7 ноября.

"Ближайшая возможность отстыковки корабля Crew-2 от МКС намечена на 7 ноября в 13:05 по североамериканскому восточному времени (19:05 по киевскому времени), после чего корабль направится к Земле и приводнится у берегов Флориды. Запасной вариант начала возвращения со станции назначен на 8 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее запуск Crew Dragon к МКС переносили также из-за погодных условий и из-за болезни одного из астронавтов.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX NASA МКС
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины