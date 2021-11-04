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SpaceX в четвертий раз переносить запуск Crew Dragon до МКС: цього разу через погоду

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Четвер 04 листопада 2021 21:10
SpaceX в четвертий раз переносить запуск Crew Dragon до МКС: цього разу через погоду Фото: SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon через негоду (blogs.nasa.gov)
Автор: Валерія Поліщук

Запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon - 3 до Міжнародної космічної станції (МКС), запланованого на 4 листопада, перенесли. Очікується, що запуск відбудеться 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

"NASA і SpaceX відмовляються від запуску корабля 6 або 7 листопада через несприятливі погодні умови",- йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, найраніша можливість запуску корабля Crew Dragon-3 - 21:51 (3:51 за київським часом) за східним часом у понеділок, 8 листопада.

"Остаточне рішення про пріоритетність запуску Crew - 3 або повернення Crew-2 буде прийнято найближчими днями на підставі ймовірності сприятливих умов для спуску Crew Dragon або запуску Crew Dragon", - йдеться в повідомленні.

У NASA відзначили, що повернення екіпажу космічного корабля Crew Dragon-2 з МКС також переноситься - на 7 листопада.

"Найближча можливість відстиковки корабля Crew - 2 від МКС намічена на 7 листопада о 13:05 за північноамериканським східним часом (19:05 за київським часом), після чого корабель попрямує до землі і приводниться біля берегів Флориди. Запасний варіант початку повернення зі станції призначений на 8 листопада", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше запуск Crew Dragon до МКС переносили також через погодні умови і через хворобу одного з астронавтів.

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