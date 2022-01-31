SpaceX четвертый день подряд не может запустить спутники: что произошло

Согласно данным компании, следующий запуск итальянского спутника Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) состоится уже 1 февраля в 01:11 по киевскому времени.

Попытка запуска была сорвана из-за того, что к мысу Канаверал вошел круизный лайнер. Корабль не успел вовремя покинуть территорию операции.

Также известно, что итальянские спутники предназначены для наблюдения за Землей с помощью радара с синтезированной апертурой. Аппарат способен делать изображение объекта в независимости от погодных условий или же естественного освещения местности.