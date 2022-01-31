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SpaceX четвертый день подряд не может запустить спутники: что произошло

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Понедельник 31 января 2022 17:21
SpaceX четвертый день подряд не может запустить спутники: что произошло Фото: SpaceX четвертый день подряд не может запустить спутники (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, в четвертый раз не смогла запустить ракету Falcon 9 со спутником Италии в космос. На этот же раз операции помешало присутствие корабля вблизи зоны запуска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Согласно данным компании, следующий запуск итальянского спутника Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) состоится уже 1 февраля в 01:11 по киевскому времени.

Попытка запуска была сорвана из-за того, что к мысу Канаверал вошел круизный лайнер. Корабль не успел вовремя покинуть территорию операции.

Также известно, что итальянские спутники предназначены для наблюдения за Землей с помощью радара с синтезированной апертурой. Аппарат способен делать изображение объекта в независимости от погодных условий или же естественного освещения местности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Илона Маска SpaceX рассчитывает осуществить рекордное количество запусков в 2022 году.

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