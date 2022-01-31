SpaceX четвертый день подряд не может запустить спутники: что произошло
Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, в четвертый раз не смогла запустить ракету Falcon 9 со спутником Италии в космос. На этот же раз операции помешало присутствие корабля вблизи зоны запуска.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Согласно данным компании, следующий запуск итальянского спутника Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) состоится уже 1 февраля в 01:11 по киевскому времени.
Попытка запуска была сорвана из-за того, что к мысу Канаверал вошел круизный лайнер. Корабль не успел вовремя покинуть территорию операции.
Также известно, что итальянские спутники предназначены для наблюдения за Землей с помощью радара с синтезированной апертурой. Аппарат способен делать изображение объекта в независимости от погодных условий или же естественного освещения местности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Илона Маска SpaceX рассчитывает осуществить рекордное количество запусков в 2022 году.