SpaceX четвертый день подряд не может запустить спутники: что произошло

Фото: SpaceX четвертый день подряд не может запустить спутники (twitter.com/SpaceX)

Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, в четвертый раз не смогла запустить ракету Falcon 9 со спутником Италии в космос. На этот же раз операции помешало присутствие корабля вблизи зоны запуска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Согласно данным компании, следующий запуск итальянского спутника Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) состоится уже 1 февраля в 01:11 по киевскому времени. Попытка запуска была сорвана из-за того, что к мысу Канаверал вошел круизный лайнер. Корабль не успел вовремя покинуть территорию операции. Также известно, что итальянские спутники предназначены для наблюдения за Землей с помощью радара с синтезированной апертурой. Аппарат способен делать изображение объекта в независимости от погодных условий или же естественного освещения местности.