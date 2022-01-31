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SpaceX четвертий день поспіль не може запустити супутники: що сталося

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Понеділок 31 січня 2022 17:21
SpaceX четвертий день поспіль не може запустити супутники: що сталося Фото: SpaceX четвертий день поспіль не може запустити супутники (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, вчетверте не змогла запустити ракету Falcon 9 з супутником Італії у космос. Цього ж разу операції завадила присутність корабля поблизу зони запуску.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Згідно з даними компанії, наступний запуск італійського супутника Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) відбудеться вже 1 лютого о 01:11 за київським часом.

Спроба запуску була зірвана через те, що до мису Канаверал увійшов круїзний лайнер. Корабель не встиг вчасно покинути територію операції.

Також відомо, що італійські супутники призначені для спостереження за Землею за допомогою радара з синтезованою апертурою. Апарат здатний робити зображення об’єкта в незалежності від погодних умов або ж природного освітлення місцевості.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Ілона Маска SpaceX розраховує здійснити рекордну кількість запусків у 2022 році.

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