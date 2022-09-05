Создают новые площадки. Россиянам не хватает заводов для ремонта военной техники

Оккупантам не хватает предприятий для ремонта автомобильной и бронетанковой техники, поврежденной в ходе боев в Украине. В связи с этим правительство РФ распорядилось создать два новых автобронетанковых ремонтных завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Министерства обороны России.
"Создать федеральное государственное казенное учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации",- говорится в документе.
Согласно распоряжению, главной целью деятельности двух заводов станет ремонт бронетанковой и автомобильной техники.
Ранее исследователи опровергли фейки о способности вооружения РФ конкурировать с западным. Группа британских исследователей специализируется на идентификации и отслеживании оружия и боеприпасов, которые используют в войнах по всему миру.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, к концу 2022 года у российских оккупантов могут закончиться почти все снаряды, артиллерия и бронетехника.
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