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Создают новые площадки. Россиянам не хватает заводов для ремонта военной техники

Фото: Россия испытывает нехватку предприятий по ремонту военной техники (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупантам не хватает предприятий для ремонта автомобильной и бронетанковой техники, поврежденной в ходе боев в Украине. В связи с этим правительство РФ распорядилось создать два новых автобронетанковых ремонтных завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Министерства обороны России.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации",- говорится в документе.

Согласно распоряжению, главной целью деятельности двух заводов станет ремонт бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее исследователи опровергли фейки о способности вооружения РФ конкурировать с западным. Группа британских исследователей специализируется на идентификации и отслеживании оружия и боеприпасов, которые используют в войнах по всему миру.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, к концу 2022 года у российских оккупантов могут закончиться почти все снаряды, артиллерия и бронетехника.

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