UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не создавайте толпы в церквях. СБУ не исключает российские провокации на Пасху

Фото: украинцев просят не толпиться в церквях на Пасху (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Служба безопасности Украины не исключает, что российская сторона готовит провокации на Пасху. Поэтому просит людей не создавать толпы в церквях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Сообщается, что российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможном насилии в отношении украинских верующих в период пасхальных праздников.

"Таким образом, РосСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии России. И заранее переводят ответственность за них на представителей националистических объединений. Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху - один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", отметили в СБУ.

При этом рекомендуется воздержаться от массовых скоплений в церквях. В то же время предстоятель ПЦУ Епифаний в эфире телемарафона заявил, что время пасхальных богослужений может меняться с учетом ситуации на местах и комендантского часа.

"Они могут начаться и утром в воскресенье. Поэтому, уточните заранее в храме, в который вы планируете прийти, когда на Пасху будет богослужение и освящение пасхальных блюд. Также вы можете присоединиться к молитве, которая будет транслироваться из Киева в эфире телевидения и на интернет-платформах ПЦУ", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отказалась от пасхального перемирия, и это показывает ее истинное отношение к православию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныПасха