Создавай, влюбляй, продавай - бесплатная онлайн-конференция “Content Marketing Day”

Новости Новости компаний 08.08.2018 - 11:16

Хотите научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях?  Тогда вас точно заинтересует это мероприятие!

17 августа Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию, посвященную контент-маркетингу - “Content Marketing Day”. А это значит, что вы сможете услышать доклады от международных экспертов-практиков, которые поделятся своими фишками, кейсами и примерами составления контент-стратегии.

В этот раз вас ожидают представители таких крупнейших компаний, как: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats и многие другие.

На конференции вы сможете:

  • узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;

  • понять, как следует упаковывать свое предложение;

  • освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;

  • увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов;

  • определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;

  • получить свежие идеи для своей контент-стратегии;

  • задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.

Конференция будет особо полезна, если вы:

  • маркетолог или интернет-маркетолог;

  • копирайтер или редактор;

  • SMM/SEO-специалист;

  • владелец или администратор сайтов;

  • контент-менеджер;

  • предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.

И даже если вы давно уже опытный специалист -  усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.

Что вас ждет?

  • 8 часов полезной насыщенной информации;

  • 15 спикеров-экспертов с уникальными докладами;

  • только актуальные руководства и рекомендации;

  • подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться.  В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы:  “WebPromoExperts”, “WebPromo”

Спонсоры: “SendPulse”, “Crello”, “SE Ranking”, “Copywritely”

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