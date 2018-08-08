Создавай, влюбляй, продавай - бесплатная онлайн-конференция “Content Marketing Day”

Хотите научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях? Тогда вас точно заинтересует это мероприятие!

17 августа Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию, посвященную контент-маркетингу - “Content Marketing Day”. А это значит, что вы сможете услышать доклады от международных экспертов-практиков, которые поделятся своими фишками, кейсами и примерами составления контент-стратегии.

В этот раз вас ожидают представители таких крупнейших компаний, как: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats и многие другие.

На конференции вы сможете:

узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;

понять, как следует упаковывать свое предложение;

освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;

увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов;

определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;

получить свежие идеи для своей контент-стратегии;

задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.

Конференция будет особо полезна, если вы:

маркетолог или интернет-маркетолог;

копирайтер или редактор;

SMM/SEO-специалист;

владелец или администратор сайтов;

контент-менеджер;

предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.

И даже если вы давно уже опытный специалист - усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.

Что вас ждет?

8 часов полезной насыщенной информации;

15 спикеров-экспертов с уникальными докладами;

только актуальные руководства и рекомендации;

подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: “WebPromoExperts”, “WebPromo”

Спонсоры: “SendPulse”, “Crello”, “SE Ranking”, “Copywritely”

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