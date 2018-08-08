Создавай, влюбляй, продавай - бесплатная онлайн-конференция “Content Marketing Day”
Хотите научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях? Тогда вас точно заинтересует это мероприятие!
17 августа Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию, посвященную контент-маркетингу - “Content Marketing Day”. А это значит, что вы сможете услышать доклады от международных экспертов-практиков, которые поделятся своими фишками, кейсами и примерами составления контент-стратегии.
В этот раз вас ожидают представители таких крупнейших компаний, как: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats и многие другие.
На конференции вы сможете:
-
узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;
-
понять, как следует упаковывать свое предложение;
-
освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;
-
увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов;
-
определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;
-
получить свежие идеи для своей контент-стратегии;
-
задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.
Конференция будет особо полезна, если вы:
-
маркетолог или интернет-маркетолог;
-
копирайтер или редактор;
-
SMM/SEO-специалист;
-
владелец или администратор сайтов;
-
контент-менеджер;
-
предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.
И даже если вы давно уже опытный специалист - усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.
Что вас ждет?
-
8 часов полезной насыщенной информации;
-
15 спикеров-экспертов с уникальными докладами;
-
только актуальные руководства и рекомендации;
-
подарки и бонусы от организаторов и партнеров.
Как попасть на конференцию?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: “WebPromoExperts”, “WebPromo”
Спонсоры: “SendPulse”, “Crello”, “SE Ranking”, “Copywritely”
Вам это может быть интересно: Конференция по контент-маркетингу