Створюй, влюбляй, продавай - безкоштовна онлайн-конференція "Content Marketing Day"

Хочете навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ними в соціальних мережах? Тоді вас точно зацікавить цей захід!

17 серпня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену контент-маркетингу - "Content Marketing Day". А це означає, що ви зможете почути доповіді міжнародних експертів-практиків, які поділяться своїми фішками, кейсами та прикладами складання контент-стратегії.

На цей раз вас чекають представники таких найбільших компаній, як: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats і багато інші.

На конференції ви зможете:

дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;

зрозуміти, як слід упаковувати свою пропозицію;

освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;

побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;

визначити, як досягти з допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;

отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;

задати питання спікеру в прямому ефірі

Конференція буде особливо корисна, якщо ви:

маркетолог або інтернет-маркетолог;

копірайтер або редактор;

SMM/SEO-спеціаліст;

власник або адміністратор сайтів;

контент-менеджер;

підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті

І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець - удоскональте свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.

Що вас чекає?

8 годин корисної насиченої інформації;

15 спікерів-експертів з унікальними доповідями;

тільки актуальні посібники та рекомендації;

подарунки і бонуси від організаторів та партнерів.

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовне в онлайні, для участі необхідно зарегистрироваться. В день проведення конференції вам буде надіслано лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo"

Спонсори: "SendPulse", "Crello", "SE Ranking", "Copywritely"

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