Створюй, влюбляй, продавай - безкоштовна онлайн-конференція "Content Marketing Day"
Хочете навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ними в соціальних мережах? Тоді вас точно зацікавить цей захід!
17 серпня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену контент-маркетингу - "Content Marketing Day". А це означає, що ви зможете почути доповіді міжнародних експертів-практиків, які поділяться своїми фішками, кейсами та прикладами складання контент-стратегії.
На цей раз вас чекають представники таких найбільших компаній, як: Ощадбанк, Приватбанк, ISIDA, SendPulse, Boosta, SE Ranking, TemplateMonster, Serpstat, MadCats і багато інші.
На конференції ви зможете:
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дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;
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зрозуміти, як слід упаковувати свою пропозицію;
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освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;
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побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;
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визначити, як досягти з допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;
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отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;
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задати питання спікеру в прямому ефірі
Конференція буде особливо корисна, якщо ви:
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маркетолог або інтернет-маркетолог;
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копірайтер або редактор;
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SMM/SEO-спеціаліст;
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власник або адміністратор сайтів;
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контент-менеджер;
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підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті
І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець - удоскональте свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.
Що вас чекає?
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8 годин корисної насиченої інформації;
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15 спікерів-експертів з унікальними доповідями;
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тільки актуальні посібники та рекомендації;
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подарунки і бонуси від організаторів та партнерів.
Як потрапити на конференцію?
Захід безкоштовне в онлайні, для участі необхідно зарегистрироваться. В день проведення конференції вам буде надіслано лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.
Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo"
Спонсори: "SendPulse", "Crello", "SE Ranking", "Copywritely"
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