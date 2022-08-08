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Создавал видео в поддержку оккупантов: СБУ задержала художника-коллаборанта

Фото: создавал видео в поддержку оккупантов: СБУ задержала художника-коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Харькове обнаружили "креативного" коллаборанта. Мужчина используя опыт работы в художественной сфере, помогал российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

По словам правоохранителей, помогать оккупантам взялся художник-постановщик одного из местных каналов Харьковской области. Имея 20-летний опыт работы в художественной сфере, мужчина создавал макеты открыток и видео, которые должны были, поднять боевой дух российских военных на территории Украины.

Для такой деятельности, художник привлек дочь, которая проживает в России и имеет контакты местных силовиков. Пример работ она присылала в министерство обороны РФ. За такое усердие, ведомство прислало мужчине благодарность в виде письма.

СБУ изъяла компьютерную технику, листовки и плакаты с российской символикой, а также благодарственные письма от министерства обороны РФ. За содеянное, художник может сесть в тюрьму на 12 лет.

Напомним, что ранее СБУ объявила о подозрении колаборантам в Донецкой и Луганской областях.

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