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Створював відео на підтримку окупантів: СБУ затримала художника-колаборанта

Фото: Створював відео на підтримку окупантів: СБУ затримала художника-колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці у Харкові виявили "креативного" колаборанта. Чоловік використовуючи досвід роботи у художній сфері, допомагав російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

За словами правоохоронців, допомагати окупантам взявся художник-постановник одного з місцевих каналів Харківської області. Маючи 20-річний досвід роботи у художній сфері, чоловік створював макети листівок та відео, які мали б, підняти бойовий дух російських військових на території України.

Для такої діяльності, художник залучив доньку, яка проживає у Росії та має контакти місцевих силовиків. Приклад робіт вона надсилала до міністерства оборони РФ. За таку старанність, відомство надіслало чоловіку подяку у вигляді листа.

СБУ вилучила комп'ютерну техніку, листівки та плакати з російською символікою, а також листи-подяки від міністерства оборони РФ. За скоєне, художник може сісти до в'язниці на 12 років.

Нагадаємо, що раніше СБУ оголосила про підозру колаборантам у Донецькій та Луганській областях.

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