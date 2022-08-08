Створював відео на підтримку окупантів: СБУ затримала художника-колаборанта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули .

За словами правоохоронців, допомагати окупантам взявся художник-постановник одного з місцевих каналів Харківської області. Маючи 20-річний досвід роботи у художній сфері, чоловік створював макети листівок та відео, які мали б, підняти бойовий дух російських військових на території України.

Для такої діяльності, художник залучив доньку, яка проживає у Росії та має контакти місцевих силовиків. Приклад робіт вона надсилала до міністерства оборони РФ. За таку старанність, відомство надіслало чоловіку подяку у вигляді листа.

СБУ вилучила комп'ютерну техніку, листівки та плакати з російською символікою, а також листи-подяки від міністерства оборони РФ. За скоєне, художник може сісти до в'язниці на 12 років.