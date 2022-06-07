Создавал пророссийские СМИ. В Киеве арестовали агента РФ

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Он создавал СМИ для распространения пропаганды РФ в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным правоохранителей, злоумышленник создал более 20 СМИ, в которых оправдывали вторжение российских войск на территорию Украины и распространяли ложную информацию о деятельности ВСУ. Около 2,2 млн уникальных пользователей заходили на новосозданные СМИ каждый месяц.
Украинские правоохранители уже задержали агента и сообщили ему о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества за распространение российской пропаганды.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, собиравшего данные об объектах и предположительно готовившегося к ряду терактов. Преступника поймали "на горячем".
Также мы писали, что в Донецкой области пограничники получили информацию о том, что житель Славянска сотрудничал с оккупационными войсками. Его задержали.
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