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Создатель антивируса McAfee умер в испанской тюрьме

Автор: Даша Харченко

Создателя антивируса McAfee Джон Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. Ему было 75 лет.

Об этом сообщает Eldiario.

Власти США обвиняли Макафи в мошенничестве с криптовалютами. Он умер через день после того, как суд Испании одобрил его экстрадицию в США. В США его обвиняли в налоговых преступлениях, совершенных между 2016 и 2018 годами.

В 2020 году он был арестован в аэропорту Эль-Прат и с тех пор находился в тюрьме Сан-Эстеве-Сесовирес (Барселона).

Напомним, в 2012 году Джон Макафи был задержан на границе Мексики и Белиза, как сведетеля в деле об убийстве. Его отпустили.

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