Без создания настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни его сателлитов, - Гусовский

Даже две новые кольцевые дороги не спасут столицу от пробок. Без создания настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни его сателлитов.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский.

По мнению политика, проблема не в количестве автодорог, а в отсутствии равномерного сбалансированного развития Киева и городов-спутников.

"Каждый день в Киев на работу приезжают более 600 тыс. людей из городов-спутников. В этих городах массово строится жилье, при этом оно часто не обеспечивается ни социальной инфраструктурой, ни инженерными сооружениями. В итоге Киев эксплуатируется без надлежащих компенсаций и согласований со стороны окружающих городов, таких как Бровары, Вышгород, Ирпень, Борисполь или Вишневое", - отмечает политик.

Гусовский добавляет, что эту проблему город должен решить с Верховной радой, которая должна как можно скорее принять закон об агломерации.

"Опыт других городов (например, Парижа) свидетельствует о том, что, если будет закон об агломерации, эти вопросы решатся", - говорит политик.

Напомним, Киевская агломерация - объединение киевских пригородов и ближайших городов-спутников в общую социально-экономическую структуру, что будет стимулировать их развитие, привлечение инвестиций, создание благоприятной среды для предпринимательства, удовлетворения потребностей киевлян в жилье и отдыха.

Принятие закона об агломерации прописано в программе политической силы "За Будущее" на выборах в Киевсовет.