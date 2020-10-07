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Без створення справжньої агломерації неможливий розвиток ні Києва, ні його сателітів, - Гусовський

Автор: РБК-Україна

Навіть дві нові кільцеві дороги не врятують столицю від заторів. Без створення справжньої агломерації неможливий розвиток ні Києва, ні його сателітів.

Про це заявив кандидат у мери Києва від партії "За майбутнє" Сергій Гусовський.

На думку політика, проблема не у кількості автодоріг, а у відсутності рівномірного збалансованого розвитку Києва та міст-супутників.

"Кожен день до Києва на роботу приїжджають понад 600 тис. людей з міст-супутників. У цих містах масово будується житло, при цьому воно часто не забезпечується ні соціальною інфраструктурою, ні інженерними спорудами. У підсумку Київ експлуатується без належних компенсацій і погоджень з боку навколишніх міст, чи то Бровари, Вишгород, Ірпінь, Бориспіль або Вишневе", - наголошує політик.

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Гусовський додає, що цю проблему місто має вирішити з Верховною радою, яка має якнайшвидше ухвалити закон про агломерації.

"Досвід інших міст (наприклад, Парижа) свідчить про те, що, якщо буде закон про агломерації, ці питання вирішаться", - говорить політик.

Нагадаємо, Київська агломерація - об’єднання київських передмість та найближчих міст-супутників у спільну соціально-економічну структуру, що стимулюватиме їх розвиток, залучення інвестицій, створення сприятливого середовища для підприємництва, задоволення потреб киян у житлі та відпочинку.

Ухвалення закону про агломерацію прописане у програмі політичної сили "За Майбутнє" на виборах до Київради.

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