Создание ВСК по деятельности местного самоуправления негативно повлияет на репутацию Украины, - АГУ

Ассоциация городов Украины рассматривает инициативу создания Временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию решений органов и должностных лиц местного самоуправления как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года.

Об этом говорится в обращении АГГУ на имя председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, опубликованном на официальном сайте организации.

"Ассоциация городов Украины рассматривает такую инициативу как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года. Ведь принятие Верховной радой Украины такого решения в начале избирательной кампании создаст дополнительный инструмент политического влияния на действующих городских председателей и должностных лиц местного самоуправления", - считают авторы обращения.

Ассоциация городов Украины обратилась к председателю Верховной рады и председателям депутатских фракций и групп в Верховной раде с просьбой снять проект постановления №3693 с рассмотрения Верховной рады, провести в отношении него широкие консультации с привлечением ассоциации, по итогам которых принять взвешенное решение.

"Создание такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, поскольку вероятность ее использования в целях недобросовестной конкуренции и нечестной политической борьбы могут иметь влияние на результаты народного волеизъявления. А это, в свою очередь, негативно повлияет на репутацию Украины и международное признание честности и прозрачности местных выборов", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее сообщалось, что с целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранение основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан Ассоциация городов Украины обратилась к президенту как к гаранту Конституции Украины с инициативой провести встречу с правлением АГУ.