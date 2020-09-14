Фото: продажа сигарет (РБК-Украина)

Пополнение бюджета возможно за счет выведения части оборота из тени

Создание Национального оператора на рынке табачных изделий приблизит Украину к современному экономическому преобразованию, а также, за счет выведения части оборота из тени пополнит бюджет Украины на 15 млрд грн.

Об этом заявил эксперт по вопросам экономики Кирилл Сазонов на странице в Facebook.

"Эксперты оценивают пополнение бюджета до 15 млрд грн за счет выведения части оборота из тени. Такие суммы совсем не помешают в кризис: можно и экономику поддержать и долг внешним кредиторам заплатить, и карантинные меры обеспечить в связи с возможной волной COVID-19", - отмечает эксперт.

По его мнению, решение правительства создает для участников легального рынка равные условия.

"Честная конкуренция - это всегда правильно. Но, конечно, далеко не всех она радует. Оптовики, да и розничные продавцы, ранее искусно обходившие налоговые преграды, естественно, сейчас поднимут крик. Да уже сейчас, те, кому "прищемили интерес" громко орут о легализации монополии, о том, что Антимонопольный комитет лишили ключевых функций, и пугают "табачной войной". А чем громче эти крики – тем больше денег в тени. Не секрет, что потери государства от схем на табачном рынке исчисляются миллиардами", - добавляет он.

Как известно, система отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничного торговца (Track&trace) работает во многих странах Европы. Например, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Швеция, а также Японии и Бразилии.

"Будем еще на шаг ближе к цивилизованному миру. Тем более, обязательства эти Украина взяла на себя еще пять лет назад, и вроде бы отклоняться от проевропейского курса никто не собирается. Согласитесь, что для страны гораздо выгодней государственно-частное партнерство, чем контрабандный схематоз и коррупция, которые отпугивают инвесторов", - резюмирует эксперт.

Напомним, 9 сентября Кабин ет министров поддержал создание пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", который будет предоставлять логистически-информационные услуги для рынка и государства.

Согласно прое кту, таким оператором может быть юридическое лицо любой организационно- правовой формы и формы собственности, имеющее лицензию на оптовую торговлю табачными издели ями, которая соответствует кри териям.

Как писало РБК-Украина, из-за контрабандных сигарет бюджет Украины теряет около 5 млрд грн ежегодно.