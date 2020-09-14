Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - експерт

Фото: продаж сигарет (РБК-Україна)

Поповнення бюджету можливе шляхом виведення частини обороту з тіні

Створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів наблизить Україну до сучасного економічного перетворення, а також, шляхом виведення частини обороту з тіні поповнить бюджет України на 15 млрд грн.

Про це заявив експерт з питань економіки Кирило Сазонов на сторінці в Facebook.

"Експерти оцінюють поповнення бюджету до 15 млрд грн шляхом виведення частини обороту з тіні. Такі суми зовсім не завадять в кризу: можна і підтримати економіку і борг заплатити зовнішнім кредиторам, і карантинні заходи забезпечити у зв'язку з можливою хвилею COVID-19", - відзначає експерт.

На його думку, рішення уряду створює для учасників легального ринку рівні умови.

"Чесна конкуренція - це завжди правильно. Але, звичайно, далеко не всіх вона радує. Оптовики, так і роздрібні продавці, раніше майстерно обходили податкові перешкоди, природно, зараз піднімуть крик. Та вже зараз, ті, кому "прищемили інтерес" голосно кричать про легалізацію монополії, про те, що Антимонопольний комітет позбавили ключових функцій, і лякають "тютюновою війною". А чим голосніше ці крики – тим більше грошей в тіні. Не секрет, що втрати держави від схем на тютюновому ринку обчислюються мільярдами", - додає він.

Як відомо, система спостереження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track&trace) працює в багатьох країнах Європи. Наприклад, в Італії, Франції, Іспанії, Угорщині, Швеція, а також Японії і Бразилії.

"Будемо ще на крок ближче до цивілізованого світу. Тим більше ці зобов'язання Україна взяла на себе ще п'ять років тому, і начебто відхилятися від проєвропейського курсу ніхто не збирається. Погодьтеся, що для країни набагато вигідніше державно-приватне партнерство, ніж контрабандний схематоз і корупція, які відлякують інвесторів", - резюмує експерт.

Нагадаємо, 9 вересня Кабін ет міністрів підтримав створення пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Згідно з проектом, таким оператором може бути юридична особа будь-якої організаційно- правової форми та форми власності, що має ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами, яка відповідає кри теріям.

Як повідомляло РБК-Україна, через контрабандні сигарети бюджет України втрачає близько 5 млрд грн щорічно.