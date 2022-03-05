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Создали всеукраинскую карту помощи для тех, кто вынужден эвакуироваться: как воспользоваться

Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и уехать заграницу. Поэтому сделали карту самопомощи для тех, кто вынужден эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, "Карта Самопомощи" - это место, где украинцы, которые вынуждены бежать от войны, могут получить помощь и поддержку от украинцев.

Как воспользоваться картой

Сначала нужно открыть карту и узнать, какую помощь вы можете получить по вашему маршруту.

Каждая отметка на карте - это контакт, где вы увидите, какую помощь там могут оказать.

В частности, вы можете получить: еду, приют, воду, согреться, сон, зарядить телефон, пополнить запасы и принять душ.

Ссылка на карту.

Ранее мы сообщали, какие страны отменили для украинцев визы или упростили въезд.

Также мы писали, что беженцам из Украины разрешили жить и работать в ЕС до 3 лет.

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