Создали всеукраинскую карту помощи для тех, кто вынужден эвакуироваться: как воспользоваться

В частности, "Карта Самопомощи" - это место, где украинцы, которые вынуждены бежать от войны, могут получить помощь и поддержку от украинцев.

Как воспользоваться картой

Сначала нужно открыть карту и узнать, какую помощь вы можете получить по вашему маршруту.

Каждая отметка на карте - это контакт, где вы увидите, какую помощь там могут оказать.

В частности, вы можете получить: еду, приют, воду, согреться, сон, зарядить телефон, пополнить запасы и принять душ.

Ссылка на карту.