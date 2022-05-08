UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Создали "центры занятости". Оккупанты придумали "легальный" способ заставить мариупольцев разбирать завалы с погибшими

Фото: завалы в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе российские оккупанты создали так называемые "центры занятости". Таким образом они пытаются заставить мариупольцев разбирать завалы с погибшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В связи с массовым отказом людей работать на разборке завалов, оккупанты сменили тактику. Теперь за работу на завалах обещают платить деньги в рублях. Даже открыли "центры занятости", - рассказал он.

За такие работы оккупанты обещают платить от 10 до 32 тыс. руб. (от 3350 до 10720 грн.).

Как сообщалось, чтобы прокормить семью, жители Мариуполя разбирают завалы, под которыми находят 80-100 трупов под каждым домом. Больше трех дней никто не выдерживает

Отметим, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек. В основном, в результате российского агрессии, погибли гражданские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь