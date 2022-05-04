Создал районную "прокуратуру" для боевиков. В Луганской области очередной коллаборант

Подозреваемый умышленно вступил в преступный сговор с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. Он оказывал им помощь в образовании "прокуратуры Беловодского района ЛНР".

Также в дальнейшем подозреваемый занял должность прокурора в этом незаконно созданном органе.

Прокурору сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).