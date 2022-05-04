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Создал районную "прокуратуру" для боевиков. В Луганской области очередной коллаборант

Офис генерального прокурора (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области прокурору окружной прокуратуры сообщено о подозрении в госизмене. В частности, он вступил в преступный сговор с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подозреваемый умышленно вступил в преступный сговор с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. Он оказывал им помощь в образовании "прокуратуры Беловодского района ЛНР".

Также в дальнейшем подозреваемый занял должность прокурора в этом незаконно созданном органе.

Прокурору сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Мариупольском районе полицейский перешел на сторону оккупантов.

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