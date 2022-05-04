Створив районну "прокуратуру" для бойовиків. У Луганській області черговий колаборант

Підозрюваний умисно вступив у злочинну змову з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. Він надавав їм допомогу в утворенні "прокуратури Біловодського району ЛНР".

Також надалі підозрюваний зайняв посаду прокурора у цьому незаконно створеному органі.

Прокурору повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).