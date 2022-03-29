ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Создаем группу экспертов для анализа эффективности санкций против РФ, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 00:14
Создаем группу экспертов для анализа эффективности санкций против РФ, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает группу экспертов для контроля эффективности санкций против России. Ее главная задача – максимально повысить эффективность наложенных на Россию ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что уже на этой неделе заработает при Офисе Президента группа украинских и международных экспертов, которые на постоянной основе будут анализировать примененные санкции против России, на что они реально влияют.

"Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось, чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира без исключения", - добавил Зеленский.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров