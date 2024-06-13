Дружба тріщить по швах. Чому Пашинян посварився з Лукашенком і до чого тут Карабах

Між вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном та білоруським диктатором Олександром Лукашенком, які є союзниками по ОДКБ, спалахнув серйозний скандал. Єреван не відправлятиме чиновників в Білорусь, а Мінськ - відкликав свого посла.
РБК-Україна розповідає, що сталося між Вірменією та Білоруссю та до чого тут війна в Нагірному Карабасі.
Цього травня білоруський диктатор злітав на зустріч до президента Азербайджану Ільхама Алієва в Баку. На зустрічі з ним Лукашенко пригадав розмову з Алієвим перед початком операції азербайджанських військ в Нагірному Карабасі.
"Я ще подумав, згадав нашу розмову перед війною, перед вашою визвольною війною, коли ми філософськи міркували за обідом удвох. Тоді ми дійшли висновку, що у війні перемогти можна. Це важливо. Дуже важливо втримати цю перемогу. Але, по-третє, ми зійшлися на думці, Ви тоді порушили це питання, що після війни почнеться найважчий час, коли треба буде відроджувати ті землі, які ви звільнили, починати відродження", - сказав Лукашенко.
У 2020 році Азербайджан розпочав військову операцію з повернення під свій контроль територій так званого Нагірного Карабаху, спірного регіону, який Вірменія де-факто окупувала в 90-х. Тоді Азербайджан повернув собі більшість території.
А у 2023 році Азербайджан провів "контртерористичну операцію", після якої невизнаний Нагірний Карабах припинив своє існування, і вся його територія повернулась під контроль Баку. З того часу між Єреваном та Баку тривають переговори про мирну угоду, яка має завершити багаторічний конфлікт.
Сьогодні ж, відповідаючи на питання опозиції в вірменському парламенті, Пашинян згадав ці слова білоруського диктатора і заявив, що жоден офіційний представник Вірменії, включно з ним самим, не поїде до Білорусі, поки там править Лукашенко.
"Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив і бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати? Констатую, що відтепер більше ніколи не поїду до Білорусі. Доки в Білорусі президент Олександр Лукашенко. І взагалі заявляю, що з цього моменту жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі. Взагалі", - сказав Пашинян.
Вірменія та Білорусь є членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військового союзу, заснованого в 1992 році. Спочатку підписантами договору були Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан та Азербайджан. Але в 1999 році Азербайджан, Грузія та Узбекистан не продовжили свою участь.
Союзники по ОДКБ проводять спільні навчання, а також можуть надавати військову допомогу у разі такого запиту. Наприклад, у 2022 році війська ОДКБ допомагали Казахстану придушувати антиурядові протести. Але ОДКБ не допомогла Вірменії під час Другої Карабаської війни у 2022 році, ба більше, як заявляв Пашинян, дві країни організації були на боці Азербайджану.
У лютому 2022 року Вірменія призупинила участь в ОДКБ і наразі погрожує взагалі вийти зі складу організації.
На заяві Пашиняна суперечка між Єреваном та Мінськом не завершилась. Сьогодні вдень Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило про відкликання свого посла з Вірменії.
"Якщо хтось вирішив відволікти увагу від внутрішніх проблем образом ворога, то це недалекоглядна політика. Важливо розуміти, що з Вірменією нас пов'язують давні, близькі, дружні стосунки та спільна історія, а сьогодні ще й взаємовигідна торгівля та тісні ділові контакти. Ми не збираємось ці стосунки погіршувати, як би і скільки б вірменське керівництво зовнішні гравці не підштовхували", - заявили в білоруському МЗС.
Водночас, в білоруському міністерстві "побажали" вірменському народу керівників, які будуть дійсно думати про "майбутнє країни". Примітно, що це сталося на фоні антиурядових протестів опозиції в Єревані.
Нагадаємо, вчора Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ. Пізніше цю заяву довелося роз'яснювати міністру закордонних справ країни.
Під час підготовки матеріалу використовувались публікації в apa.az, News.am, заява білоруського МЗС.
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