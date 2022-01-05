Союзники США по НАТО не запрашивали дополнительной военной помощи по Украине, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали дополнительной военной помощи в контексте ситуации в Украине. Он заявил, что условия для развертывания дополнительных сил США в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины пока не сложились.

"Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО развертывание дополнительного потенциала. Мы бы рассмотрели этот запрос. Ни одно из этих двух условий не произошло", - сказал Кирби.

Он также сообщил, что союзники США по НАТО не обращались на данный момент к Вашингтону относительно изменений в позиционировании или направлении дополнительных военных возможностей на фоне ситуации вокруг Украины.

"Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО", - сказал он.