Союзники Росії закликають ЄС не використовувати заморожені активи Кремля, - Politico

Представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно переконують ЄС продовжувати чинити опір тиску з боку США та Великої Британії, щоб конфіскувати понад 200 млрд євро російських державних активів, які було іммобілізовано після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Їх турбує те, що це створить прецедент. Інакше кажучи, ці країни побоюватимуться, що вони можуть стати наступними, хто програє", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність через делікатність переговорів.

Побоюючись прецеденту, союзники Росії можуть діяти в інтересах диктатора Володимира Путіна, не бажаючи, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою.

"Я допускаю, що росіяни могли попросити своїх друзів влаштувати цей галас", - сказав один високопоставлений дипломат із країни, що не входить до ЄС.

Якщо це так, то лобіювання цих країн відбуватиметься за схемою, схожою з тією, що спостерігалася після початку війни в Україні, коли уряди, які не завжди виступали на підтримку Росії, проте виконували деякі доручення Москви.

Наприклад, Туреччина, Китай і ОАЕ дозволили Росії уникнути деяких західних санкцій, введених після початку повномасштабного вторгнення, що дало поштовх її економіці і дозволило їй фінансувати свою військову машину.

Протягом усього конфлікту країни Перської затоки виступали в ролі посередників, сприяючи обміну полоненими між Росією та Україною й укладаючи угоди, що дозволяють експортувати зерно зі зруйнованої війною країни. Аргумент цих країн полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити їх обрати сторону проти бажання.