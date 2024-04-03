Союзники Росії закликають ЄС не використовувати заморожені активи Кремля, - Politico

Країни, які симпатизують Росії, вимагають від Євросоюзу відмовитися від будь-яких думок про конфіскацію державних активів Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно переконують ЄС продовжувати чинити опір тиску з боку США та Великої Британії, щоб конфіскувати понад 200 млрд євро російських державних активів, які було іммобілізовано після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
"Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Їх турбує те, що це створить прецедент. Інакше кажучи, ці країни побоюватимуться, що вони можуть стати наступними, хто програє", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність через делікатність переговорів.
Побоюючись прецеденту, союзники Росії можуть діяти в інтересах диктатора Володимира Путіна, не бажаючи, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою.
"Я допускаю, що росіяни могли попросити своїх друзів влаштувати цей галас", - сказав один високопоставлений дипломат із країни, що не входить до ЄС.
Якщо це так, то лобіювання цих країн відбуватиметься за схемою, схожою з тією, що спостерігалася після початку війни в Україні, коли уряди, які не завжди виступали на підтримку Росії, проте виконували деякі доручення Москви.
Наприклад, Туреччина, Китай і ОАЕ дозволили Росії уникнути деяких західних санкцій, введених після початку повномасштабного вторгнення, що дало поштовх її економіці і дозволило їй фінансувати свою військову машину.
Протягом усього конфлікту країни Перської затоки виступали в ролі посередників, сприяючи обміну полоненими між Росією та Україною й укладаючи угоди, що дозволяють експортувати зерно зі зруйнованої війною країни. Аргумент цих країн полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити їх обрати сторону проти бажання.
Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання щодо спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.
За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.
Тим часом у Брюсселі виявили ще 5 млрд євро прибутку від російських активів.
Ряд країн, зокрема Польща, Естонія та Латвія, виступили за те, щоб заморожені активи РФ використовувати не лише для відновлення України, а і її оборони.
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