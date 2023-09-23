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Союзники не припинять підтримувати Україну, РФ марно сподівається, - прем’єр-міністр Греції

Субота 23 вересня 2023 02:41
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Союзники не припинять підтримувати Україну, РФ марно сподівається, - прем’єр-міністр Греції Фото: прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс переконаний, що допомога Україні від союзників не припиниться, а президент Росії Володимир Путін марно сподівається на це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міцотакіса на Генеральній Асамблеї ООН.

Глава грецького уряду розповів, що міжнародне співтовариство рішуче виступило проти провокаційної та катастрофічної спроби Путіна переписати історію.

З його слів, Росія марно сподівається на те, що НАТО, ЄС та інші партнери, які підтримують Україну, врешті-решт втратять мужність продовжувати цю боротьбу.

"Дозвольте мені бути відвертим: цього не повинно статися. Цього не станеться. Підтримка України не припиниться, оскільки в інакшому випадку це означало б відмову від самих принципів миру, демократії і дотримання міжнародного права", - заявив Міцотакіс.

Допомога Україні від Греції

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Грецію цього літа заявив, що Афіни будуть тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.

Наприкінці серпня видання Flight стверджувало, що Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною. Також грецька влада нещодавно продовжила дію тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.

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