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Союзники не перестанут поддерживать Украину, РФ напрасно надеется, - премьер-министр Греции

Суббота 23 сентября 2023 02:41
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Союзники не перестанут поддерживать Украину, РФ напрасно надеется, - премьер-министр Греции Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис убежден, что помощь Украине от союзников не прекратится, а президент России Владимир Путин напрасно надеется на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мицотакиса на Генеральной Ассамблее ООН.

Глава греческого правительства рассказал, что международное сообщество решительно выступило против провокационной и катастрофической попытки Путина переписать историю.

По его словам, Россия напрасно надеется на то, что НАТО, ЕС и другие партнеры, поддерживающие Украину, в конце концов потеряют мужество продолжать эту борьбу.

"Позвольте мне быть откровенным: этого не должно произойти. Этого не произойдет. Поддержка Украины не прекратится, поскольку в противном случае это означало бы отказ от самих принципов мира, демократии и соблюдения международного права", - заявил Мицотакис.

Помощь Украине от Греции

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Грецию нынешним летом заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

В конце августа издание Flight утверждало, что Греция может передать Украине 100 танков Leopard-1 в рамках соглашения с Германией. Также греческие власти недавно продлили действие временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года.

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