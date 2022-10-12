Союзники будут повышать оборонные возможности Украины, - Остин

Союзники Украины в рамках контактной группы "Рамштайн" продолжат повышать ее оборонные возможности для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минобороны США Ллойда Остина во время заседания "Рамштайн".

"Мы сделали значительный прогресс, работая вместе, и с изменением войны изменилась и миссия этой группы. Мы встретились в прошлом месяце, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. И это то, что мы делаем. Мы будем продолжать повышать оборонные возможности Украины для сегодняшних нужд и в продолжительном пути", - отметил он.

Остин подчеркнул, что помощь, которую предоставляют союзники Украине "делает разницу на поле боя вновь и вновь".

"Мы встречались в сентябре и видели, что Украина на поле боя достигла значительного прогресса. И, не смотря на новую атаку Путина, украинские Вооруженные силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но контактная группа обеспечивает им помощь, а постоянство поддержки – жизненно важно", - добавил глава Пентагона.