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Союзники будут повышать оборонные возможности Украины, - Остин

Новина українською →
Брюссель, Среда 12 октября 2022 15:37
Союзники будут повышать оборонные возможности Украины, - Остин Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Союзники Украины в рамках контактной группы "Рамштайн" продолжат повышать ее оборонные возможности для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минобороны США Ллойда Остина во время заседания "Рамштайн".

"Мы сделали значительный прогресс, работая вместе, и с изменением войны изменилась и миссия этой группы. Мы встретились в прошлом месяце, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. И это то, что мы делаем. Мы будем продолжать повышать оборонные возможности Украины для сегодняшних нужд и в продолжительном пути", - отметил он.

Остин подчеркнул, что помощь, которую предоставляют союзники Украине "делает разницу на поле боя вновь и вновь".

"Мы встречались в сентябре и видели, что Украина на поле боя достигла значительного прогресса. И, не смотря на новую атаку Путина, украинские Вооруженные силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но контактная группа обеспечивает им помощь, а постоянство поддержки – жизненно важно", - добавил глава Пентагона.

Напомним, сегодня в Брюсселе началось шестое заседание Контактной группы по обороне Украины. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны.

РБК-Украина писало о том, чего ждать от шестого заседания "Рамштайна".

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