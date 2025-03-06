Союзники можуть припинити ділитися зі США розвідданими через витік у Москву, - NBC

За словами джерел, союзники обмірковують цей крок через побоювання з приводу захисту іноземних агентів, особи яких можуть бути ненавмисно розкриті.

Кожне розвідувальне агентство ставиться до своїх зобов'язань перед іноземними агентами як до недоторканних, обіцяючи забезпечувати безпеку агентів і приховувати їхні особистості. Усе, що ставить під загрозу це зобов'язання, підриває довіру, кажуть колишні чиновники, і це може призвести до того, що деякі шпигунські служби утримаються від обміну інформацією з Вашингтоном.

Джерела повідомили, що союзники, включно з Ізраїлем, Саудівською Аравією та членами так званого розвідувального альянсу "П'ять очей", вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими з урахуванням потепління стосунків адміністрації Трампа з Росією.

"Ці обговорення вже ведуться", - повідомило джерело, безпосередньо знайоме з ходом обговорень. Однак, за словами джерел, жодних рішень і дій зроблено не було.

За словами джерел, перегляд є частиною ширшого вивчення спектра відносин із Вашингтоном серед багатьох союзників США, включно з дипломатією, торгівлею і військовим співробітництвом, а також питаннями розвідки.

Історичні наслідки

Хоча масштаби зміни політики США щодо Росії залишаються неясними, союзники зважують можливі наслідки того, що може стати історичним зрушенням, заявив західний чиновник.

На запитання про можливе обмеження союзниками своїх відносин зі Сполученими Штатами представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп "ясно бачить" супротивників Америки.

"США володіють неперевершеними розвідувальними можливостями, і саме тому існують такі ініціативи з обміну розвідданими, як "П'ять очей", - повідомив в електронному листі прессекретар Брайан Г'юз.

Чиновники адміністрації та деякі республіканські законодавці захищають дії Трампа щодо Росії як тактику, що має на меті посадити Москву за стіл переговорів та укласти мирну угоду, яка покладе край дестабілізуючій війні в Європі. Недовіра Володимиру Путіну, ветерану КДБ, залишається високою серед союзників США.

Публічно давні союзники США применшують значення проблеми. Сполучене Королівство, найважливіший партнер США у сфері розвідки, заявило, що не планує скорочувати співпрацю у сфері розвідки зі Сполученими Штатами.

"США - найближчий союзник Великої Британії, і ми продовжимо тісно співпрацювати в питаннях оборони, розвідки та безпеки", - заявив в електронному листі представник британського уряду. "Будь-які інші припущення абсолютно не відповідають дійсності".

Канадська служба безпеки і розвідки заявила у своїй заяві, що у неї міцні відносини з численними агентствами США, які "давні і стійкі".

Ізраїльський чиновник також похвалив свій союз зі США, заявивши, що "співпраця між Ізраїлем і Сполученими Штатами на всіх рівнях, включно з обміном найважливішими розвідувальними даними, є такою самою міцною і міцною, як і раніше".

Однак деякі колишні співробітники розвідки США стурбовані тим, що адміністрація Трампа може ухвалити рішення скоротити збір розвідданих, націлених на Росію, оскільки США, можливо, більше не розглядають Росію як головну загрозу.

Рішення Трампа цього тижня призупинити розвідувальну допомогу Україні, а також військову допомогу, посилило стурбованість серед союзників. Співпраця з Києвом у сфері розвідки, яка розвивалася з моменту першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році, пішла на користь як Вашингтону, так і Києву, кажуть колишні чиновники, оскільки Україна надала цінну інформацію про Росію.

Ухвалюючи рішення про скорочення обміну розвідувальною інформацією, союзники за "П'ятьма очима" - Велика Британія, Австралія, Канада і Нова Зеландія - та інші партнери США повинні будуть взяти до уваги ризики для своєї власної національної безпеки в разі скорочення співпраці з Вашингтоном.

Проблеми кібербезпеки

Однак нещодавні кроки адміністрації Трампа у сфері кібербезпеки також посилили стурбованість з приводу взаємодії адміністрації з Москвою.

Міністр оборони Піт Гегсет минулого місяця наказав Кіберкомандуванню США припинити наступальні кібероперації та інформаційні операції проти Росії. Неясно, як довго діятиме наказ.

А у своїй промові в робочій групі ООН з кібербезпеки минулого місяця високопоставлена представниця Держдепартаменту Лізіль Франц не згадала Росію як головну кіберзагрозу, згадавши тільки Китай та Іран.

Протягом багатьох років, зокрема під час першого терміну Трампа, адміністрації республіканців і демократів називали Росію однією з найскладніших і найнебезпечніших загроз американській кібербезпеці.

Оскільки Трамп і його заступники повторюють деякі тези Росії про війну в Україні і дають зрозуміти, що сподіваються розширити відносини США з Москвою, колишні співробітники розвідки кажуть, що адміністрація може навіть поділитися з Москвою деякою конфіденційною інформацією.

Грізний альянс

Альянс "П'ять очей", можливо, є найгрізнішим шпигунським альянсом у світі. Співпраця у сфері розвідки між його членами глибоко вкоренилася, починаючи з 1940-х років, і офіційні особи приписують їй допомогу в протидії Радам під час Холодної війни і зриві терористичних змов в останні десятиліття.

За словами колишнього співробітника розвідки, обмін супутниковими знімками і даними перехоплення інформації між членами альянсу є великим, високоінтегрованим і "практично автоматичним".

Колишні чиновники заявили, що розгортання технічної сторони співпраці альянсу буде складним і важким. Більш імовірним сценарієм могло б стати приховування урядами союзників деяких розвідданих, які могли б викликати тертя з Білим домом, заявили кілька колишніх співробітників розвідки.