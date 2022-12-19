Союзники дивувалися. У розвідці розповіли про партизанів у перші дні війни

"Ми отримали так багато підказок, практично кожен українець з телефоном повідомив, де зараз дислокуються російські солдати", - сказав він.

За його словами, союзники України з подивом запитували, як розвідці вдається практично у реальному часі стежити за противником.

"У кожному селі ми могли точно показати, скільки російських солдатів у якомусь будинку", - підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, Вадим Скибицький заявив, що російський диктатор Володимир Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, востаннє - у середині лютого.

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