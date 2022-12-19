UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Союзники дивувалися. У розвідці розповіли про партизанів у перші дні війни

Фото: представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка у перші дні повномасштабного вторгнення отримувала багато повідомлень від українців. Союзники дивувалися, оскільки вдавалося отримувати дані "в режимі реального часу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Bild.

"Ми отримали так багато підказок, практично кожен українець з телефоном повідомив, де зараз дислокуються російські солдати", - сказав він.

За його словами, союзники України з подивом запитували, як розвідці вдається практично у реальному часі стежити за противником.

"У кожному селі ми могли точно показати, скільки російських солдатів у якомусь будинку", - підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, Вадим Скибицький заявив, що російський диктатор Володимир Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, востаннє - у середині лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна в УкраїніВійна Росії проти України