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Союзи як НАТО в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні можуть призвести до конфліктів, - Міноборони Китаю

Фото: міністр оборони Китаю Лі Шаньфу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Китаю Лі Шаньфу застеріг від створення військових союзів, подібних до НАТО, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Він заявив, що вони ввергнуть регіон у "вир" конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"Спроби створити в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні альянси на кшталт НАТО - це спосіб викрадення регіональних країн і перебільшення конфліктів і протистояння", - заявив він.

Міністр попередив, що такі союзи "кинуть Азіатсько-Тихоокеанський регіон у вир суперечок і конфліктів".

"Сучасний Азіатсько-Тихоокеанський регіон потребує відкритої та інклюзивної співпраці, а не об'єднання в невеликі кліки", - сказав міністр.

Лі спробував представити Сполучені Штати як ініціатора регіональної нестабільності, а Китай - як людину, яка прагне послабити напруженість.

"Не можна заперечувати, що якщо між Китаєм і США виникне запеклий конфлікт або конфронтація, це завдасть нестерпного болю всьому світу", - сказав він.

Конфлікт між США та Китаєм

Міністри оборони США та Китаю зараз перебувають на саміті безпеки в Сінгапурі. Вашингтон запропонував Пекіну провести зустріч міністрів, проте Китай відмовився.

На саміті глава Пентагону Ллойд Остін розкритикував Китай за агресивну поведінку та попередив, що війна за Тайвань буде "руйнівною".

При цьому міністр оборони Китаю Лі Шаньфу звинуватив США у відродженні менталітету холодної війни.

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