Фото: Ариэль Коэн (из открытых источников)

Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы правительству Украины необходимо провести реформу, направленную на введение новой тарифной методологии

Интеграция в европейскую энергосистему и модернизация устаревшей электроинфраструктуры советских времен поможет уменьшить влияние России на Украину и достичь большей энергонезависимости.

Об этом рассказывает директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн для Forbes США.

Эксперт считает, что сейчас есть угроза активизации агрессивной политики России по отношению к соседним странам. Украина – первая в зоне риска. Для того, чтобы уменьшить влияние России на страну, необходимо вкладывать в энергонезависимость страны.

По мнению Коэна, для достижения энергонезависимости страны помимо остановки импорта электроэнергии с России и Беларуси, необходимо также развивать и модернизировать электросети.

"Существенное препятствие, которое необходимо преодолеть, - это изношенная устаревшая сеть советских времен. По словам украинских экспертов, для приведения распределительной сети в соответствие с современными стандартами требуется не менее 17,5 миллиарда долларов", - отмечает Коэн.

Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы правительству Украины необходимо провести реформу, направленную на введение новой тарифной методологии - RAB-тарифов, что обсуждается в Украине на протяжении уже нескольких лет без особого успеха. Методология будет стимулировать потенциальных инвесторов инвестировать средства в обслуживание и развитие сетей. Суть методологии заключается в том, что владельцы электросетей ежегодно получают определенный доход, который рассчитывается в процентах от стоимости актива, и часть дохода инвестируется обратно в модернизацию сети.

"RAB-тарифы были неотъемлемой частью реформ энергетического рынка, проводимых в других постсоветских странах, которые успешно перешли к процветающей рыночной экономике - Чехии, Грузии, Венгрии, Польше, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, открывающим двери для прямых иностранных инвестиций в электросети", - отмечает Ариэль Коэн.

По его мнению, конечные пользователи могут увидеть незначительный кратковременный рост цен на электроэнергию, но поскольку неэффективные субсидии будут постепенно сокращаться. Но в конечном итоге, более конкурентоспособная энергосистема приведет к снижению цен и повысит надежность энергосистемы.

Однако энергоэксперт отмечает, что новый тариф будет эффективным только в том случае, если будет применен европейский подход. "Доходность не может быть меньше средневзвешенной стоимости капитала в данной стране, и доходность должна быть одинаковой для всех активов",- отмечает он.

Напомним, ранее Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне, заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха - она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

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Автор: РБК-Украина