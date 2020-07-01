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Без сучасної електроінфраструктури Україна не зможе протистояти РФ, - Коен

Новини » Енергетика     01.07.2020 - 14:57
Без сучасної електроінфраструктури Україна не зможе протистояти РФ, - Коен
Фото: Аріель Коен (з відкритих джерел)

Експерт зазначає, що для вирішення цієї проблеми уряду України необхідно провести реформу, спрямовану на запровадження нової тарифної методології

Інтеграція в європейську енергосистему та модернізація застарілої електроінфраструктури радянських часів допоможе зменшити вплив Росії на Україну і досягти більшої незалежності.

Про це розповідає директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріель Коен для Forbes США.

Експерт вважає, що зараз є загроза активізації агресивної політики Росії стосовно сусідніх країн. Україна – перша в зоні ризику. Для того, щоб зменшити вплив Росії на країну, необхідно вкладати в енергонезалежність країни.

На думку Коена, для досягнення енергонезалежності країни крім зупинки імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, необхідно також розвивати й модернізувати електромережі.

"Істотну перешкоду, яку необхідно подолати, - це зношена застаріла мережа радянських часів. За словами українських експертів, для приведення розподільної мережі у відповідність з сучасними стандартами потрібно не менше 17,5 мільярда доларів", - зазначає Коен.

Експерт зазначає, що для вирішення цієї проблеми уряду України необхідно провести реформу, спрямовану на запровадження нової тарифної методології - RAB-тарифів, що обговорюється в Україні вже протягом декількох років без особливого успіху. Методологія буде стимулювати потенційних інвесторів інвестувати кошти в обслуговування і розвиток мереж. Суть методології полягає в тому, що власники електромереж щорічно отримують певний дохід, який розраховується у відсотках від вартості активу, і частина доходу, що інвестується назад в модернізацію мережі.

"RAB-тарифи були невід'ємною частиною реформ енергетичного ринку, що проводяться в інших пострадянських країнах, які успішно перейшли до процвітаючої ринкової економіки - Чехії, Грузії, Угорщини, Польщі, Румунії і т. д. Цей тариф, як показав досвід Західної і Центральної Європи, є ключем, що відкриває двері для прямих іноземних інвестицій в електромережі", - зазначає Аріель Коен.

На його думку, кінцеві користувачі можуть побачити незначне короткочасне зростання цін на електроенергію, але оскільки неефективні субсидії будуть поступово скорочуватися. Але в кінцевому підсумку, більш конкурентоспроможна енергосистема призведе до зниження цін і підвищить надійність енергосистеми.

Однак енергоексперт зазначає, що новий тариф буде ефективним тільки в тому випадку, якщо буде застосовано європейський підхід. "Прибутковість не може бути менше середньозваженої вартості капіталу в даній країні, і прибутковість повинна бути однаковою для всіх активів",- зазначає він.

Нагадаємо, раніше Крістіан Рубі, генеральний секретар EURELECTRIC, галузевої асоціації, яка представляє спільні інтереси електроенергетичної галузі на європейському рівні, заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕлектроенергіяРосійська Федераціяенергетика
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