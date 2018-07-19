В современном рабстве живут 286 тысяч украинцев, - Global Slavery Index

Украина заняла 49-ю позицию среди 167 исследованных стран, а Северная Корея - первую

Организация Walk Free Foundation утверждает, что в современном рабстве живут около 286 тысяч украинцев. Об этом свидетельствует Глобальный индекс рабства (Global Slavery Index), который данная организация обнародует ежегодно.

По информации исследователей, в нашей стране 641 человек на 100 тысяч населения находится в рабстве. Для сравнения: в стране-лидере этого рейтинга КНДР в рабстве находится каждый десятый житель. То есть, 10 тысяч 456 человек на 100 тысяч населения.

Таким образом, Украина заняла 49 место среди 167 исследованных стран (плохой считается первая в списке страна).

В списке худших за Северной Кореей идут Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская Республика и Афганистан, то есть страны, страдающие от конфликтов и репрессивных режимов.

Следует подчеркнуть, что позиция нашего государства несколько улучшилась за последние два года.

Так, в 2016-м Украина находилась на 33-й позиции, прежде всего из-за активной фазы вооруженного конфликта на Донбассе. Вместе с тем количество современных рабов в целом возросло, а тогда их насчитали 210 тысяч. Указано, что в 2018 году исследователи несколько изменили свою методику.

Авторы этого исследования дают определение термина "современное рабство". В частности, речь идет о ситуациях эксплуатации, при которых человек не может отказать или бежать из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана.

Имеются в виду различные формы рабства, включая сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, детский труд и принудительный брак.

Также указано, что в целом в мире более 40 миллионов людей, которые находятся в современном рабстве.

Напомним, 18 июля сутенеры в Киеве готовили группу украинок к продаже в сексуальное рабство.

В феврале в аэропорту "Киев" был задержан иностранец, который пытался переправить в Испанию для дальнейшей сексуальной эксплуатации трех украинок.