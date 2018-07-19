У сучасному рабстві живуть 286 тисяч українців, - Global Slavery Index

Україна зайняла 49-ю позицію серед 167 досліджених держав, а Північна Корея - першу

Організація Walk Free Foundation стверджує, що у сучасному рабстві живуть близько 286 тисяч українців. Про це свідчить Глобальний індекс рабства (Global Slavery Index), який дана організація оприлюднює щорічно.

За інформацією дослідників, у нашій державі 641 людина на 100 тисяч населення перебуває у рабстві. Для порівняння: у країні-лідері цього рейтингу КНДР у рабстві перебуває кожний десятий житель. Тобто, 10 тисяч 456 людей на 100 тисяч населення.

Таким чином, Україна зайняла 49 позицію серед 167 досліджених держав (найгіршою вважається перша в списку країна).

У списку найгірших за Північною Кореєю йдуть Еритрея, Бурунді, Центральноафриканська Республіка та Афганістан, тобто країни, що страждають від конфліктів та репресивних режимів.

Слід підкреслити, що позиція нашої держави дещо покращилася за останні два роки.

Так, у 2016-му Україна перебувала на 33-й позиції, насамперед через активну фазу збройного конфлікту на Донбасі. Разом з тим кількість сучасних рабів у цілому зросла, оскільки тоді їх нарахували 210 тисяч. Вказано, що у 2018 році дослідники дещо змінили свою методику.

Автори цього дослідження дають визначення терміну "сучасне рабство". Зокрема, йдеться про ситуації експлуатації, за яких людина не може відмовити або втекти через погрози, насильство, примус, зловживання владою або обман.

Мають на увазі різні форми рабства, включно з сексуальною експлуатацією, примусовою працею, дитячою працею та примусовим одруженням.

Також вказано, що в цілому у світі понад 40 мільйонів людей, які перебувають у сучасному рабстві.

Нагадаємо, 18 липня сутенери у Києві готували групу українок до продажу в сексуальне рабство.

У лютому в аеропорту "Київ" було затримано іноземця, який намагався переправити в Іспанію для подальшої сексуальної експлуатації трьох українок.