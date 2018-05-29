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Интервью

Совместное управление украинской ГТС даст дополнительные гарантии транзита газа в ЕС, - Гройсман

НовостиЭнергетика    29.05.2018 - 16:27
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман отметил, что Украина открыта к дискуссиям по использованию ГТС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что совместное управление газотранспортной системой Украины (ГТС) даст дополнительные гарантии устойчивого транзита газа в Европу и обеспечит европейских потребителей энергоресурсов. Об этом он сказал во время заседания Координационного совета по вопросам проведения реформ в ТЭК, передает пресс-служба Кабмина.

Так, Гройсман отметил, что Украина открыта к дискуссиям по использованию ГТС, но не менее важны и решения правительства по этому вопросу.

"Необходимо обеспечить совместное управление ГТС. Это обеспечит европейских потребителей. Но решение вопроса зависит и от наших решений. У нас есть группа высокого уровня (Координационный совет по вопросам проведения реформ в ТЭК). Ее предложения и решения составляют основу наших дальнейших действий", - сообщил премьер.

Кроме того, глава Кабмина напомнил, что в контексте вопроса ГТС обсуждаются вопросы реформирования НАК "Нафтогаз Украины" и противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2".

"На прошлой неделе, во время визита в Брюссель, я принял участие в международной конференции по энергетическим вопросам. Мы о "Северном потоке-2 ". Позиция Европейской комиссии, США в том, что это новый вид влияния РФ на европейских потребителей. Это не безосновательно", - сказал он.

Напомним, как сообщалось, Гройсман во время встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини призвал Еврокомиссию распространить на "Северный поток-2" действие Третьего энергопакета ЕС.

Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной о транзите газа Кабмин ищет дополнительные пути привлечения ресурсов на госшахты, - Гройсман
Теги публикации: ГТС, Владимир Гройсман, транзит газа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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