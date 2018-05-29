Спільне управління українською ГТС дасть додаткові гарантії транзиту газу в ЄС, - Гройсман

Гройсман зазначив, що Україна відкрита до дискусій щодо використання ГТС

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що спільне управління газотранспортною системою України (ГТС) дасть додаткові гарантії сталого транзиту газу в Європу і забезпечить європейських споживачів енергоресурсом. Про це він сказав під час засідання Координаційної ради з питань проведення реформ у ПЕК, передає прес-служба Кабміну.

Так, Гройсман зазначив, що Україна відкрита до дискусій щодо використання ГТС, але не менш важливими є і рішення уряду з цього питання.

"Нам треба забезпечити спільне управління ГТС. Це забезпечить європейських споживачів. Але вирішення питання залежить і від наших рішень. У нас є група високого рівня (Координаційна рада з питань проведення реформ у ПЕК). Її пропозиції і рішення складають основу наших подальших дій", - повідомив прем'єр.

Крім того, очільник Кабміну нагадав, що в контексті питання ГТС обговорюються питання реформування НАК "Нафтогаз України" та протидії будівництву газопроводу "Північний потік - 2".

"Минулого тижня, під час візиту до Брюсселю, я взяв участь у міжнародній конференції з енергетичних питань. Ми про "Північний потік-2". Позиція Європейської комісії, США в тому, що це новий вид впливу РФ на європейських споживачів. Це не безпідставно", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомлялося, Гройсман під час зустрічі з Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні закликав Єврокомісію поширити на "Північний потік-2" дію Третього енергопакету ЄС.