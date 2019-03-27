Совместная тренировка ВМС Украины и Франции прошла в Черном море

Фото: тренировка (mil.gov.ua)

ВМС двух стран отработали взаимодействие в составе отряда кораблей и совместные противоминные действия

Министерство обороны Украины сообщает, что Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировки типа "PASSEX". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе тренировки ВМС двух стран отработали взаимодействие в составе отряда кораблей и совместные противоминные действия.

Фото: тренировка

"В акватории Черного моря тральщик "Каприкорн" Военно-морских сил Французской Республики совместно с ракетным катером "Прилуки" Военно-морских сил ВС Украины провели тренировку типа "PASSEX". Во время морских маневров основное внимание уделялось повышению совместимости, отработке взаимодействия в составе отряда кораблей, а также осуществлению совместных противоминных действий соответственно", - указано в сообщении.

В ВМС отметили, что отработка совместных тренировочных действий с иностранными кораблями на практике позволит достичь оперативной и технической совместимости с флотами стран НАТО.

"Тренировка "PASSEX" является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между кораблями стран НАТО и стран-партнеров", - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам командира тральщика "Каприкорн" ВМС Франции Венсана Маньяна, постоянное участие сил украинского флота в тренировках типа "PASSEX" способствует не только достижению взаимной совместимости и освоению стандартам НАТО, но и значительно усиливает безопасность в Черноморском бассейне.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

Как писало РБК-Украина, 25 марта в оккупированном РФ Крыму начались масштабные учения воздушно-десантных войск с участием полутора тысяч десантников и более 300 единиц военной техники.