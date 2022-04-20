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Совладельцы АТБ предоставили больнице Мечникова в Днепре оборудование для операционных

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 10:59
Совладельцы АТБ предоставили больнице Мечникова в Днепре оборудование для операционных Фото: совладельцы АТБ предоставили больнице Мечникова в Днепре оборудование для операционных (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Совладельцы корпорации АТБ Евгений Ермаков и Виктор Карачун помогли закупить и передать медикам больницы имени Мечникова в Днепре оборудование для операционных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра МВД Антона Геращенко.

По его словам, совладельцы крупнейшей частной компании Украины помогли купить, а АТБ его доставила.

Медики больницы имени Мечникова и жители Днепра получили от совладельцев АТБ также 5 операционных столов, 14 ламп для хирургических операций и аппарат для рентгена.

Медики выразили благодарность совладельцам корпорации АТБ - оборудование поможет спасти сотни жизней украинцев, особенно учитывая сложную военную ситуацию в стране и необходимость оказания помощи раненым защитникам Украины и гражданским гражданам, которые страдают от обстрелов оккупантов.


В пресс-службе компании также отмечают, что корпорация АТБ, штаб-квартира которой находится в Днепре, и ее основатели постоянно оказывают помощь местным медикам: ранее больница имени Мечникова была одним из получателей медицинского оборудования от АТБ для противодействия эпидемии COVID-19, а в национальных масштабах помощь корпорации медикам и украинцам превысила 250 млн грн.

Напомним, с начала вторжения российских войск в Украину АТБ также активно поддерживает обороноспособность страны и реализует гуманитарные проекты, стоимость которых уже превысила 200 млн грн.

Компания также активно оказывает гуманитарную помощь мирным жителям в зонах боевых действий и во время эвакуации из них, помощь от АТБ получают медицинские учреждения, волонтерские организации и убежища для беженцев.

В работающих магазинах АТБ по всей стране действует общенациональная программа сбора гуманитарной помощи и экипировки на помощь защитникам Украины - эти грузы команда АТБ часто собственноручно доставляет в места с наибольшей потребностью.

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