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Совладельцы АТБ купили для ВСУ, ТРО и экстренных служб свыше 130 авто на более 100 млн гривен

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Четверг 12 мая 2022 20:41
Совладельцы АТБ купили для ВСУ, ТРО и экстренных служб свыше 130 авто на более 100 млн гривен Фото: совладельцы АТБ купили для ВСУ, ТРО и экстренных служб свыше 130 авто (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Совладельцы корпорации АТБ закупили за собственные средства свыше 130 единиц автомобильного транспорта на более 100 млн грн для потребностей обороны и экстренных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Как уточнили в пресс-службе, ее совладельцы Евгений Ермаков и Виктор Карачун с самого начала российской войны против Украины за собственные средства закупают и передают транспортные средства для нужд военных администраций регионов, воинам ВСУ и ТРО, а также для экстренных служб, в частности Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Первая единица такого транспорта была куплена буквально в первые дни войны - 26 февраля - и была передана на нужды обороны. К нынешнему времени численность закупленных совладельцами АТБ Евгением Ермаковым и Виктором Карачуном автомобилей достигла 131 единицы на сумму свыше 100 млн грн. И работа соучредителей АТБ в этом направлении продолжается", - рассказали в компании.

В частности, совладельцы корпорации АТБ закупили 53 транспортных средства из указанного количества в Литве и передали их на нужды Киевской военно-гражданской администрации. Еще 6 автомобилей Mersedes Unimog переданы на нужды города Киева.

Совладельцы АТБ купили для ВСУ, ТРО и экстренных служб свыше 130 авто на более 100 млн гривен

42 транспортных средства из 131 были закуплены и переданы для нужд ГСЧС и ее пожарных подразделений, военным администрациям городов Днепр и Кривой Рог.

Еще 30 легковых автомобилей, из которых 7 новеньких пикапов Mitsubishi L200 были закуплены совладельцами АТБ за собственные средства и переданы для нужд Криворожской и Днепропетровской ВГА, а также воинам ВСУ и ТРО в регионе.

Ранее сообщалось, что совладельцы корпорации АТБ Евгений Ермаков и Виктор Карачун помогли закупить и передать медикам больницы имени Мечникова в Днепре оборудование для операционных, а сотрудники АТБ доставили этот дар, ставший частью масштабных гуманитарных проектов корпорации.

Cумма гуманитарной помощи украинцам от корпорации АТБ с начала полномасштабной военной российской агрессии на территории Украины превысила 200 миллионов гривен. Эти средства компания направляет на помощь мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, медицинским учреждениям, волонтерским организациям и приютам для беженцев.

В рамках реализации корпорацией АТБ национального проекта по сбору в своих магазинах для подразделений ВСУ и ТРО гуманитарной помощи, продуктов и экипировки защитникам Украины передано более 100 тонн жизненно важных грузов, которые команда сети часто доставляет самостоятельно в места с наибольшей потребностью.

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Вооруженные силы Украины АТБ
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