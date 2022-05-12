Співвласники АТБ купили для ЗСУ, ТРО та екстрених служб понад 130 авто на понад 100 млн гривень
Співвласники корпорації АТБ закупили за власні кошти понад 130 одиниць автомобільного транспорту на понад 100 млн грн для потреб оборони та екстрених служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації.
Як уточнили в прес-службі, Її співвласники Євген Єрмаков і Віктор Карачун з самого початку російської війни проти України за власні кошти закуповують і передають транспортні засоби для потреб військових адміністрацій регіонів, воїнам ЗСУ і ТРО, а також для екстрених служб, зокрема Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Перша одиниця такого транспорту була куплена буквально в перші дні війни - 26 лютого - і була передана на потреби оборони. До нинішнього часу чисельність закуплених співвласниками АТБ Євгеном Єрмаковим і Віктором Карачуном автомобілів досягла 131 одиниці на суму понад 100 млн грн. І робота співзасновників АТБ в цьому напрямку триває", - розповіли в компанії.
Зокрема, співвласники корпорації АТБ закупили 53 транспортні засоби із вказаної кількості в Литві та передали їх на потреби Київської військово-цивільної адміністрації. Ще 6 автомобілів Mersedes Unimog передані на потреби міста Києва.
42 транспортні засоби з 131 були закуплені та передані для потреб ДСНС та її пожежних підрозділів, військовим адміністраціям Міст Дніпро та Кривий Ріг.
Ще 30 легкових автомобілів, з яких 7 новеньких пікапів Mitsubishi L200 були закуплені співвласниками АТБ за власні кошти і передані для потреб Криворізької та Дніпропетровської ВЦА, а також воїнам ЗСУ та ТРО в регіоні.
Раніше повідомлялося, що співвласники корпорації АТБ Євген Єрмаков і Віктор Карачун допомогли закупити і передати медикам лікарні імені Мечникова в Дніпрі обладнання для операційних, а співробітники АТБ доставили цей дар, що став частиною масштабних гуманітарних проектів корпорації.
Сума гуманітарної допомоги українцям від корпорації АТБ з початку повномасштабної військової російської агресії на території України перевищила 200 мільйонів гривень. Ці кошти компанія спрямовує на допомогу мирним жителям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям та притулкам для біженців.
В рамках реалізації корпорацією АТБ національного проекту зі збору в своїх магазинах для підрозділів ЗСУ та ТРО гуманітарної допомоги, продуктів та екіпіровки захисникам України передано понад 100 тонн життєво важливих вантажів, які команда мережі часто доставляє самостійно в місця з найбільшою потребою