Совладелицу "Агромарса" отпустили под залог в 90 млн гривен, - ГПУ

Марину Сигал уже выпустили из СИЗО

Совладелицу ООО "Комплекс "Агромарс" Марину Сигал отпустили под залог в 90 млн гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"За Марину Сигал внесли вчера залог в размере 90 млн гривен, и она вышла из СИЗО. Вероятнее всего за Евгения Сигала тоже внесли залог, но подтверждения этому еще нет. Однако если они уже анонсировали пресс-конференцию, то, вероятно, уже внесли", - отметила Сарган.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева избрал владельцам ООО "Комплекс "Агромарс" Евгению и Марине Сигал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн и 90 млн гривен соответственно.

Отметим, их задержали на прошлой неделе за организацию птичьего могильника и загрязнение окружающей среды в селе Гавриловка под Киевом. Отметим, "Агромарс" владеет торговой маркой "Гавриловские курчата", под которой реализует мясо птицы.