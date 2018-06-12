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Співвласницю "Агромарса" відпустили під заставу у 90 млн гривень, - ГПУ

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 13:27
Фото: Марина Сігал (latifundist.com)
Фото: Марина Сігал (latifundist.com)

Марину Сігал вже випустили з СІЗО

Співвласницю ТОВ "Комплекс "Агромарс" Марину Сігал відпустили під заставу у 90 млн гривень. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"За Марину Сігал внесли вчора заставу в розмірі 90 млн гривень, і вона вийшла з СІЗО. Найімовірніше за Євгена Сігала теж внесли заставу, але підтвердження цьому ще немає. Однак якщо вони вже анонсували прес-конференцію, то, ймовірно, вже внесли", - зазначила Сарган.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва обрав власникам ТОВ "Комплекс "Агромарс" Євгенію і Марині Сігал запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн до 90 млн гривень відповідно.

Зазначимо, їх затримали минулого тижня за організацію пташиного могильника і забруднення навколишнього середовища в селі Гаврилівка під Києвом. Відзначимо, "Агромарс" володіє торговою маркою "Гаврилівські курчата", під якою реалізує м'ясо птиці.

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Теги публікації: ГПУ, СИЗО, залог, агробизнес  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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