Співвласницю "Агромарса" відпустили під заставу у 90 млн гривень, - ГПУ

Марину Сігал вже випустили з СІЗО

Співвласницю ТОВ "Комплекс "Агромарс" Марину Сігал відпустили під заставу у 90 млн гривень. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"За Марину Сігал внесли вчора заставу в розмірі 90 млн гривень, і вона вийшла з СІЗО. Найімовірніше за Євгена Сігала теж внесли заставу, але підтвердження цьому ще немає. Однак якщо вони вже анонсували прес-конференцію, то, ймовірно, вже внесли", - зазначила Сарган.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва обрав власникам ТОВ "Комплекс "Агромарс" Євгенію і Марині Сігал запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн до 90 млн гривень відповідно.

Зазначимо, їх затримали минулого тижня за організацію пташиного могильника і забруднення навколишнього середовища в селі Гаврилівка під Києвом. Відзначимо, "Агромарс" володіє торговою маркою "Гаврилівські курчата", під якою реалізує м'ясо птиці.