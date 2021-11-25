UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совладелец Izovat Лищина строит в Житомире завод, который будет выпускать 18 тысяч тонн стекловаты в год

Автор: Наталия Гурковская

В Житомирской области "с нуля" строят завод по производству минеральной ваты из стекловолокна. Это green field инвестиция объемом более 30 млн евро, благодаря которой в Украине появится крупный производитель стекловаты, сообщил предприниматель, совладелец завода Izovat, компании "Украинские лесопильни" и других предприятий Сергей Лищина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление самого предпринимателя.

"На днях предприятие "Завод минераловатных изделий", собственником которого я являюсь, подписало контракт на поставку производственного оборудования с итальянской компанией Gamma Mecсanica, что позволит в скором будущем начать выпуск стекловаты в Украине. Уже через 11-13 месяцев оборудование должно поступить в Украину. Соответственно, к концу 2022 года мы сможем приступить к его монтажу непосредственно на производственной площадке", - сообщил Лищина.

Завод обеспечит создание 150-180 новых рабочих мест, а его мощности рассчитаны на выпуск 15 млн квадратных метров или 18 тыс. тонн стекловаты в год.

"Для понимания, сегодняшний рынок стекловаты составляет 23-25 тыс. тонн в год. В денежном выражении это порядка полумиллиарда гривен. И практически весь этот объем импортируется из России и Беларуси", - пояснил Лищина.

Кроме того, стекловата является энергоэффективным и экологичным материалом, а возможность использование в производстве до 80% стеклобоя будет способствовать снижению выброса бытовых и промышленных отходов.

"Для плавки будут использоваться печи, работающие за счет электричества, а не сжигания твердого топлива. В общем, получается во всех отношениях полезный для людей и страны проект. Мы очень рассчитываем, что сможем запустить завод уже в первой половине 2023 года", - добавил Лищина.

Ранее в интервью журналистам предприниматель заявлял, что продукция нового предприятия покроет около 70% потребностей украинского рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир