Совладелец Izovat Лищина строит в Житомире завод, который будет выпускать 18 тысяч тонн стекловаты в год

"На днях предприятие "Завод минераловатных изделий", собственником которого я являюсь, подписало контракт на поставку производственного оборудования с итальянской компанией Gamma Mecсanica, что позволит в скором будущем начать выпуск стекловаты в Украине. Уже через 11-13 месяцев оборудование должно поступить в Украину. Соответственно, к концу 2022 года мы сможем приступить к его монтажу непосредственно на производственной площадке", - сообщил Лищина.

Завод обеспечит создание 150-180 новых рабочих мест, а его мощности рассчитаны на выпуск 15 млн квадратных метров или 18 тыс. тонн стекловаты в год.

"Для понимания, сегодняшний рынок стекловаты составляет 23-25 тыс. тонн в год. В денежном выражении это порядка полумиллиарда гривен. И практически весь этот объем импортируется из России и Беларуси", - пояснил Лищина.

Кроме того, стекловата является энергоэффективным и экологичным материалом, а возможность использование в производстве до 80% стеклобоя будет способствовать снижению выброса бытовых и промышленных отходов.

"Для плавки будут использоваться печи, работающие за счет электричества, а не сжигания твердого топлива. В общем, получается во всех отношениях полезный для людей и страны проект. Мы очень рассчитываем, что сможем запустить завод уже в первой половине 2023 года", - добавил Лищина.