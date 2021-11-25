Співвласник Izovat Ліщина будує у Житомирі завод, що випускатиме 18 тисяч тонн скловати на рік

"Днями підприємство "Завод мінераловатних виробів", власником якого я є, підписало контракт на постачання виробничого обладнання з італійською компанією Gamma Mecсanica, що дозволить незабаром розпочати випуск скловати в Україні. Вже через 11-13 місяців обладнання має надійти до України. Відповідно, до кінця 2022 року ми зможемо розпочати його монтаж безпосередньо на виробничому майданчику", - повідомив Ліщина.

Завод забезпечить створення 150-180 нових робочих місць, а його потужності розраховані на випуск 15 млн квадратних метрів або 18 тис. тонн скловати на рік.

"Для розуміння сьогоднішній ринок скловати становить 23-25 ​​тис. тонн на рік. У грошовому вираженні це близько півмільярда гривень. І практично весь цей обсяг імпортується з Росії та Білорусі", - пояснив Ліщина.

Крім того, скловата є енергоефективним та екологічним матеріалом, а можливість використання у виробництві до 80% склобою сприятиме зниженню викиду побутових та промислових відходів.

"Для плавки використовуватимуться печі, які працюють за рахунок електрики, а не спалювання твердого палива. Загалом виходить у всіх відносинах корисний для людей і країни проєкт. Ми дуже розраховуємо, що зможемо запустити завод уже у першій половині 2023 року", - додав Ліщина.