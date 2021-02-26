Раджу позбутися: Данілов звернувся до чиновників з подвійним громадянством

Чинним депутатам і державним чиновникам слід відмовитися від громадянства інших держав, якщо вони в них є. Інакше їх чекають неприємності.

Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо тих панів, які сьогодні займають виборчі чи інші посади і мають подвійні або множинні громадянства, ми це в апараті РНБО відпрацьовуємо. Я б радив їм відмовитись від іншого громадянства, якщо воно є, щоб не наражати себе на неприємності", - сказав Данілов.

Він зазначив, що РНБО збере інформацію про діючі чиновників щодо наявності у них подвійного громадянства.

Також Данілов заявив, що олігархові Ігорю Коломойському немає необхідності відмовлятися від громадянства інших країн. Але це потрібно буде зробити тільки, якщо він буде претендувати на державну посаду.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Кабінету міністрів доручено розробити проект закону щодо осіб із подвійним громадянством.