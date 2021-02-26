В СНБО сообщили, коснется ли Коломойского новый закон о двойном гражданстве

Олигарху Игорю Коломойскому нет необходимости отказываться от гражданства других стран. Но это нужно будет сделать только, если он будет претендовать на государственную должность.

Он напомнил цитату Коломойского о его "тройном гражданстве" и подчеркнул, что в случае работы на госслужбе ему придется остаться только гражданином Украины.

"То, что касается Игоря Коломойского, вы знаете, что у него, как он сам говорил, не двойная, а тройное гражданство. Если он будет продвигаться на какие-то ступени государственной власти, он не сможет это сделать не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского", - заявил Данилов.

Сам Коломойский подтверждал, что имеет паспорта Украины, Израиля и Кипра.