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В СНБО сообщили, коснется ли Коломойского новый закон о двойном гражданстве

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 19:54
В СНБО сообщили, коснется ли Коломойского новый закон о двойном гражданстве Фото: Игорь Коломойский (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Олигарху Игорю Коломойскому нет необходимости отказываться от гражданства других стран. Но это нужно будет сделать только, если он будет претендовать на государственную должность.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он напомнил цитату Коломойского о его "тройном гражданстве" и подчеркнул, что в случае работы на госслужбе ему придется остаться только гражданином Украины.

"То, что касается Игоря Коломойского, вы знаете, что у него, как он сам говорил, не двойная, а тройное гражданство. Если он будет продвигаться на какие-то ступени государственной власти, он не сможет это сделать не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского", - заявил Данилов.

Сам Коломойский подтверждал, что имеет паспорта Украины, Израиля и Кипра.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании рассмотрела вопрос двойного гражданства в Украине. Кабинету министров поручено разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил о необходимости введения в Украине двойного гражданства, но, за исключением гражданства государства-агрессора.

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