По совету врача. Елизавета II не поедет на климатический саммит

Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите. Он пройдет на этих выходных в Глазго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"В соответствии с советом отдохнуть, Королева выполняет легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что она не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP26 в понедельник, 1 ноября", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что королева Британии разочарована тем, что не сможет присутствовать на приеме, однако она выступит с обращением к собравшимся делегатам через записанное видеообращение.

По данным издания, Елизавета II находится в хорошем расположении духа, продолжает выполнять легкие поручения.