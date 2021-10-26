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По совету врача. Елизавета II не поедет на климатический саммит

Автор: Валерия Полищук

Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите. Он пройдет на этих выходных в Глазго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"В соответствии с советом отдохнуть, Королева выполняет легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что она не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP26 в понедельник, 1 ноября", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что королева Британии разочарована тем, что не сможет присутствовать на приеме, однако она выступит с обращением к собравшимся делегатам через записанное видеообращение.

По данным издания, Елизавета II находится в хорошем расположении духа, продолжает выполнять легкие поручения.

Напомним, ранее Елизавета II по совету врачей провела ночь в больнице.

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Елизавета II